Az esővel is dacolva ezrek rótták le kegyeletüket Berlusconi villájánál

Jelentős tömeg gyűlt össze Silvio Berlusconi ravatalának közelében, az egykori miniszterelnök lombardiai lakhelyénél. Bár az épületben felállított ravatalhoz csak a rokonok és a barátok mehettek be, sokan mégis a volt miniszterelnök rezidenciájához járultak, hogy leróják kegyeletüket. Silvio Berlusconi hétfőn, 86 éves korában hunyt el, temetését szerdán tartják Milánóban.

A szakadó eső ellenére ezrével érkeztek az emberek a lombardiai Arcore városába, a Szent Márton-villához (Villa San Martino), hogy leróják kegyeletüket a volt miniszterelnök előtt. Ez a birtok volt Silvio Berlusconi lakhelye, és egyben pártpolitikai tevékenységének központja is.

Régóta leukémiával küzdött

A Forza Italia (Hajrá Olaszország) elnevezésű párt 86 éves vezetője, aki korábban háromszor is betöltötte a kormányfői tisztséget, már régóta leukémiával küzdött, az utóbbi hetekben pedig tüdőbetegséggel is kezelték. Pénteken kivizsgálásra szállították be a milánói San Raffaele kórházba, itt hunyt el hétfő reggel.

Kapcsolódó tartalom

Silvio Berlusconi nemcsak politikus volt, hanem médiamogul, és az AC Milan futballcsapat tulajdonosa is a klub sikereinek csúcsán. „Száz százalékig támogatom a Milánt és Berlusconit is. Két napra érkeztem Milánóba, és pont ezalatt történt a tragédia. Úgy érzem, tisztelegnem kell előtte a sok jóért cserébe, amit adott” – mondta egy szurkoló.

Virágcsokrok a bokrok tövében

A volt miniszterelnököt kedd délelőtt ravatalozták fel otthonában, ugyanakkor a család kérésének megfelelően csak a rokonokat és a barátokat engedik be a villába. Azonban ez sem tántorította el a folyamatosan érkező gyászolókat.

Kapcsolódó tartalom

A legtöbben virágcsokrot vagy szurkolói sálakat helyeztek el a bokrok tövében.

„Nagy űrt hagyott maga után. Emberként és politikusként is tiszteltem. Nehéz lesz túltennem magam a halálán. A bátorsága volt az, ami igazán megmaradt bennem” –mondta a Forza Italia egyik szimpatizánsa.

Kapcsolódó tartalom

„Ciao, papa!”

Ciao, papa! – ez a felirat volt olvasható a Mediaset tévétornyának kivetítőjén – a médiavállalat így emlékezett meg alapítójáról. Az ország intézményeinek épületein már hétfőn félárbócra eresztették a nemzeti lobogókat. A parlament üléseit csütörtökig elhalasztották, és a kormány is felfüggesztette a munkáját. „Azt hittem, lekapcsolják majd az adótorony kivilágítását. Erre most itt van ez a felirat. Nagyon megható” – mondta egy járókelő.

Silvio Berlusconi búcsúztatását szerdán tartják a milánói dómban.

A szertartás napját az olasz kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította.

Kiemelt képen: Virágok és a Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt zászlói Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök rezidenciája, a Szent Márton-villa bejárata előtt a Milánó közelében lévő Arcorében, 2023. június 13-án. (Fotó: MTI/AP/LaPresse/Claudio Furlan)