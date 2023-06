Húsz csíkszeredai hallgató részesült a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj támogatásában

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara hagyományos ballagási ünnepségének alkalmából került sor a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj okleveleinek átadására. A 2022/23-as tanévben húsz hallgató részesült a támogatásban, közöttük az a hat végzős egyetemista is, aki a város főterén megrendezett ceremónián vehette át a díszes emléklapot Dubéczi Zoltántól, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójától, az MNB Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (MNB Oktatási Klub) elnökétől.

Dubéczi Zoltán köszöntő beszédében emlékeztetett: a kiválósági ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank 2016-ban alapította magyarországi közgazdaságtan-hallgatók számára. Ezt a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítványon keresztül 2018-ban kiterjesztette a külhoni magyar egyetemistákra is.

„Tehát a gazdaságtudományi képzés területén minden határon túli magyar képzőhelyen elérhető az ösztöndíj. A program fő célja a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatók patronálása.” A támogatást elnyerők 10 hónapon keresztül nettó 50 ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

„A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjat többször is el lehet nyerni, így az alsóbb évfolyam hallgatóit arra biztatom, hogy továbbra is kiválóan tanuljanak, hiszen az elkövetkező években is elérhető lesz ez a lehetőség” – emelte ki az MNB elnöki főtanácsadója a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai ballagási ünnepségén, ahol 221 végzős hallgató vette át diplomáját.

Tájékoztatásul elmondta azt is, hogy az adott képzési terület 3 százaléknyi hallgatóját díjazzák a kiválósági ösztöndíjjal. „Magyarországon a 2022/23-es tanévben 577 egyetemistát támogattunk, a határon túl – Erdélyben, a Partiumban, Kárpátalján, a Délvidéken és a Felvidéken – pedig összesen 150 hallgatót.”

Csíkszeredában 20 hallgató részesült a PADME ösztöndíjában, köztük hat végzős diák.

