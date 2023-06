Farrell: A tudomány nem változik, vannak férfiak és nők, azaz a két nem

A szólásszabadságtól a szájkosárig a baloldali véleményterror már az amerikai demokrácia alapvető értékeit is veszélyezteti – figyelmeztetnek független elemzők. A kritikai fajelmélet vagy a genderizmus vita helyett a nyomásgyakorlásra, sőt a nyílt erőszakra épít. Az a tanár, kutató vagy orvos, aki vitatja, hogy a több száz nem nem is létezhet a férfi és nő mellett, könnyen elveszítheti akár az állását is. De Kanadában már arra is volt példa, hogy azért ítéltek börtönre egy apát, mert a bíróság felszólítása ellenére lányának nevezte biológiailag egyébként nőnemű, de magát nem annak tartó kiskorú gyermekét. De hol a jog, a nyilvánosság, a sajtó vagy legalább a józan ész?! Chris Farrell a Judicial Watch washingtoni jogvédő szervezet kutatási és nyomozati igazgatója adott interjút a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Itt hallgathatja meg a beszélgetést: . – Ami nem illeszkedik a fősodorhoz tartozó média olvasatába arról nem számol be, és ennek önmagában is széles társadalmi hatása lehet, hiszen arról szól, hogy az emberek miről szereznek tudomást, és rendelkeznek információval. – Nagyon is jár ilyen hatással, hiszen ahogyan itt Amerikában ezt megfogalmazzuk, „dermesztő hatása” is van. Azaz, az emberek elkezdenek azon gondolkozni, „jobb, ha inkább nem mondok semmit”, úgy érzik, hogy ami ellentétes a médiából kapott képpel azt a véleményt jobb, ha nem fejezik ki, mondván: „nem akarom, hogy őrültnek tartsanak, és mindenki nekem jöjjön, szélsőségesnek és gonosznak mondjon”. Arra a következtetésre jut, jobb, ha befogja a száját és meghúzza magát. Na, ez a hatás, amit sok amerikaira gyakorol. – Ahogy ön is utalt rá, aki ma vitatott kérdéseket felhoz, legyen az nagyon tényszerű módon, szélsőségesnek minősül. Hogy Biden elnököt idézzem a közelmúltból, aki egy egyetemi ünnepségen arról beszélt, hogy ma az Egyesült Államokban a legkomolyabb terrorveszélyt a fehér felsőbbrendűség jelenti. – És, ami teljes mértékben elszakadt a valóságtól. Ha úgy egy hónapot visszatekint, akkor még a kormány hivatalos álláspontja az volt, hogy a legnagyobb fenyegetés az országra nézve a globális felmelegedés. A legnagyobb fenyegetés éppen az, ami az adott napon kiadott közleményében szerepel. Ahhoz igazodva, hogy éppen mi történik. Mondták már, hogy Putyin jelenti a legnagyobb fenyegetést a világ békéje számára, aztán a globális felmelegedés és klímaváltozás, most a fehér felsőbbrendűség. Bármi lehet az. Ez egy taktika, egy technika, amire Orwell az 1984-ben példákat sorol. Hogy állandóan változnia kell az ellenségnek, és soha nem zárul le a válság. Egyik válságból a másikba megyünk, egyik ellenségtől a másikig. Az eheti ellenség pedig pontosan az ellentéte annak, ami az előző héten volt. Ez egyik eleme a mai kulturális marxizmusnak, a baloldal technikáinak, ami pedig politikai sztenderddé vált a mai Amerikában. Kapcsolódó tartalom Amerikai politikatudós: Az FBI politikailag elfogult módon használta hatósági jogkörét Donald Trump ügyében Daniel J. Mahoney politikatudós, filozófus, szerző, egyetemi tanár, az Assumption University emeritus professzora. – A másik sokat vitatott kérdés a genderideológia körül forog, ennek elemeit használva, illetve ennek nagyon gyakorlati vonatkozása, hogy ki és milyen körülmények mellett használhatja az iskolában a mosdókat és öltözőket, ki versenyezhet bizonyos sportágakban a biológiai nők között, transznemű nőként. Felmerül a kérdés, hogy merre vezet ez? Mert a befogadás nevében történik, de esetenként kirekesztés lesz belőle, mert a nőként született versenyzőket esetleg kizárja abból, hogy megnyerjenek egy versenyt, amikor fizikailag erősebb versenytársak vannak közöttük. És hova vezet ez, amikor, ha valaki ezt szóvá teszi, esetleg elveszítheti az állását, vagy egyszerűen a véleményét nem veszik figyelembe, egyszerűen törlik a közvitából? – Hiszek abban, hogy ez az egész visszásság nagyon rövid életű lesz. Mondom ezt azért, mert először is egy nagyon felkapott témává vált, és annyira szélsőségesek a példák, és a visszásságok. Ugyanakkor egy nagyon szűk és különleges mentális rendellenességről van szó, ami egy popkultúrához hasonlatos mozgalomként mutatkozik meg. De, amikor a résztvevői kimerülnek az ebben való harcban és kiabálásban, a mások elleni vádaskodásban, amikor kifáradnak, a biológia akkor is változatlanul ott lesz, ami állandó, és a tudomány sem változik, ami azt mondja, hogy vannak férfiak és nők, azaz a két nem. Én még azt sem mondanám, hogy gender (azaz társadalmi nem), mert az egy nyelvtani kitalálmány. Tudom, hogy a magyarban nem is létezik erre szó, de az angol kifejezés szerint beszélnek nemi identitászavarról, és ebben benne van az is, hogy itt egy lelki eredetű, mentális rendellenességről beszélünk. Együttérzés van bennem azok iránt az emberek iránt, akik ettől szenvednek, ilyen módon irányt vesztettek, nekik foglalkozásra és kezelésre van szükségük, nem arra, hogy vicc tárgyává tegyék őket. Azt ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az érzéseikről van szó, és az érzések nem tények, és azoknak semmi köze az orvostudományhoz, és ahhoz a tényhez, hogy csak két nem létezik. És attól még, hogy emberek úgy döntenek, bizonyos módok viselkednek, az még nem fogja megváltoztatni a nemüket, még akkor sem, ha elhatározzák, műtétnek vetik alá magukat. Egy ponton azonban, amikor majd a hisztéria és kiabálás elül, a tudomány felül fog kerekedni, szerintem ezzel végződik majd. Kapcsolódó tartalom Huszonkét perces videókonzultáció után nemátalakító műtétre küldték volna a riportert Az Egyesült Államok legnagyobb transznemű „egészségügyi” szolgáltatóiról több esetében kiderült, nem fukarkodnak a jóváhagyó pecsétekkel, ha nemátalakító műtétekről van szó. – Már azt az időszakot éljük itt, amikor az elnökválasztási-, illetve elnökjelölti kampányok egyre inkább felhangosodnak, egyre több politikus jelenti be, hogy benevez a versenybe – főként a republikánus oldalon. És a választások tisztaságával kapcsolatban is vannak kérdések, de mit gondol, mik lehetnek a legfőbb aggodalmak a következő és még fontosabb választási időszak során, mint ami tavaly a félidős választási évad volt? – Egy dolog biztos, mégpedig, hogy a közhivatalt betöltőknek mindenütt mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a választóknak legyen bizalma a választási folyamat egészében. 2000 óta, több mint húsz éve már minden elnökválasztást övezett bizonyos kifogás, felfordulás, hogy voltak, akik azt állították, hogy a választást ellopták, nem volt tisztességes. 2016-ban sok-sok demokrata választott tisztviselő állította azt, hogy Trump nem számít megválasztott elnöknek. Azután 2020-ban, amikor republikánusok kérdőjelezték meg Biden megválasztását, ugyanazok a demokraták kétarcúságot mutatva azt kezdték kiabálni, hogy a választást megkérdőjelező republikánusok felkelést szítanak, bűnözőként emlegették őket. Ez igazán becstelen dolog, és igazán szükség van a bizalomra, arra, hogy az amerikai emberek megbízzanak a választásokban. A másik dolog, ami szerintem érdekes, az az, hogy a republikánusoknál – úgy tűnik – sokan elindulnak majd az előválasztáson a jelöltségért. Természetesen Donald Trump volt elnök vissza akarja szerezni korábbi munkahelyét. Ami viszont nagyon érdekes, az az, hogy a demokraták oldalán – ahol Biden elnök újraindul – viszont nagyon úgy tűnik, mintha az elnök félne a vitától a fiatalabb Robert F. Kennedyvel, aki bejelentette indulását a jelöltségért. Demokrata párti tisztségviselők úgy nyilatkoztak, hogy nem fogják megengedni Kennedynek, hogy vitába szálljon Bidennel, de nekem úgy tűnik, mintha ő inkább meglenne ijedve ettől. Kennedy pedig szerintem több kört verne rá. – Ő a demokrata párt másik pólusát képviseli….. – És a demokrata párt próbálja elérni, hogy ilyen párbaj ne történjen meg. Mindenki tudja, hogy Biden elnök egy jelentős hátránnyal indulna el ebben, és, hogy egy ilyen helyzetben nem tudná felvenni a versenyt. Szóval nagyon érdekes lesz látni, hogy mi történik majd, amennyiben a demokrata párt elvágja a lehetőségét mindenfajta vitának, és egyszerűen kinyilvánítja, hogy a jelenlegi elnök automatikusan a jelöltje a következő választásra. Egyszerűen nagyon kíváncsi vagyok.