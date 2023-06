A Moldva folyón látható Vincze Ottó installációja

Prágában, a Moldva folyón látható Vincze Ottó River-pool című installációja a prágai Liszt Intézet fennállása 70. évfordulójának tiszteletére, az intézet épületében pedig Farkas Zsófia üvegszobraiból nyílt kiállítás.

Prága belvárosában, a Károly híd közelében Vincze Ottó szentendrei képzőművész térinstallációja változtatja meg a cseh főváros és a Moldva látképét június 9. és augusztus 31. között.

Az óriás biliárdgolyókká alakított hajózási ütközőbóják a víz mozgásának engedve hol lágyan ringatóznak, hol pedig az elhaladó hajók keltette hullámmozgást követik a folyó felszínén – közölte az MTI-vel hétfőn a kiállítást támogató szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC).

Mint a közlemény emlékeztet,

a River-pool korábban helyett kapott a Dunán, Szentendre partjánál (2016); Olaszországban, Velencében, Giudecca szigeténél (2017); majd a tatai várnál, az Öreg-tavon (2018-19).

Az installációban a biliárdgolyók készletét minden alkalommal egy fehér golyó és az oldalán lévő jelvény egészíti ki. A felhasznált szimbólum kapcsolódik az aktuális helyszínhez, ugyanakkor a munka játékos karakteréhez igazodva, stilizáltan átrajzolva mutat meg egy évszázadokon át használt, ikonikus jelvényt.

A Moldva esetében ez az egész város történetéhez szorosan kötődő, kőbe faragott dombormű, amely egykor a Károly híd előtti Judit híd építőköve volt, a Bradác, azaz a Szakállas.

Ez a kis kőfej ma a Károly híd mellett, a rakpart támfalába építve található, és évszázadokon keresztül gyakorlati célokat szolgált: amikor a folyó szintje elérte a szakállát, az Óváros lakóinak menekülniük kellett az árvíz elől. Közvetlen közelében ma is látható egy vízállást jelző mérőskála

– emlékeztet a közlemény.

Mint az FMC kiemeli, a Moldván elhelyezett billiárdgolyók az eddigieknél is interaktívabb helyzetbe kerültek, hiszen kishajókkal és vízibiciklikkel megközelítve a néző maga irányíthatja mozgásukat.

A Prágai Magyar Kulturális Intézet 70. évfordulója alkalmából rendezett művészeti projekt főtámogatója a MOL Csehország. Terveik szerint az egyik biliárdgolyót nyár végén elárverezik, és a bevételből a Konto Bariéry Alapítványt támogatják, amely a fogyatékossággal élő fiatalok számára biztosít ösztöndíjprogramokat.

Fényévek címmel június 8-án nyílt meg a prágai Liszt Intézetben Farkas Zsófia szentendrei szobrászművész üvegszobor-kiállítása.

Az éterien tiszta üvegplasztikák mellett gyönyörű, színes munkák is láthatók a tárlaton. A művész alkotásaira nagy hatást tett a világhírű cseh üvegművészet, munkáihoz az alapanyagot is Csehországból szerzi be – emlékeztet a közlemény.

A Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésével megvalósuló tárlat szeptember 3-ig látható a Liszt Intézet kis galériájában.

