Trump: Nem fogom feladni a harcot!

Donald Trump volt amerikai elnök nevetségesnek és alaptalannak nevezte az ellene benyújtott szövetségi vádiratot, és kijelentette, ismét politikailag motivált eljárás folyik ellene, de ő nem fog megijedni, hanem továbbra is folytatni fogja a harcot.

Az újabb vádemelése óta először szólalt meg a nyilvánosság előtt Donald Trump. Az egykori amerikai elnök a republikánusok georgiai kongresszusán mondott gyújtóhangú beszédet hívei előtt.

Trump nevetségesnek és alaptalannak nevezte a legújabb vádemelést, és megvádolta a demokrata kormányzatot azzal, hogy felhasználják az igazságügyi minisztériumot és a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) arra, hogy kiiktassák őt.

„Kockára tettem mindent. De soha nem fogom megadni magam, és soha nem fognak letartóztatni! Nem fogom feladni a harcot!” − jelentette ki. Hozzátette: „Szembe kell szállnunk a radikális demokratákkal és az ő érdekeiket szolgáló ügyészekkel. Korruptak és csalnak. Az ilyen bűnözőket nem lehet tovább jutalmazni. Le kell győzni őket. Nektek kell legyőznötök őket!”

„Ők valójában titeket üldöznek, én pedig csak az útjukban állok”

– folytatta az egykori elnök, aki szerint a pozitív hozadéka az ügynek az, hogy a közvélemény-kutatások szerint ismét sikerült növelnie népszerűségét.

Trump utalt korábbi ellenfele, Hillary Clinton botrányára, akit több éven át vizsgáltak azért, mert a privát e-mail címét használta hivatalos ügyek intézésekor is. Felidézte, ebben az esetben nem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy Clinton hibázott volna. Megemlítette azt is, hogy Joe Biden alelnöki és szenátori időszakából származó minősített dokumentumokat találtak washingtoni irodájában és delaware-i otthonában egyaránt. Az ügynek egyáltalán nem lettek következményei, hangsúlyozta. Végül utalt arra is, hogy korábbi alelnöke, Mike Pence ellen nem is indult eljárás, noha nála is titkos dokumentumokat találtak.

Kiemelt kép: A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump előző amerikai elnök kampányol a Georgia állambeli Columbusban 2023. június 10-én. Az Egyesült Államokban 2024. november 5-én tartanak elnökválasztást. (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)