Rossz kezekbe került a család bankkártyája, mire rájöttek, késő volt

A kislány január és május között összesen 64 ezer dollárt (több mint 21 millió forint) költött el mobiltelefon-játékokra és különféle extrákra, illetve tíz osztálytársának is átutalt belőle, hogy ők is tudjanak játszani.

Az édesanyja erre csupán május végén jött rá, miután a lánya bentlakásos iskolájából jelezték neki, hogy a gyerek a fizetős mobiljátékok függője lehet.

A kislány a helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint sírva mesélte az újságíróknak, fogalma sem volt róla, hogy a játékokra elköltött pénz pontosan honnan származik, emellett azzal sem volt tisztában, hogy mennyi pénzt játszott el.

A teenage girl found her mom’s debit card and spent $64,000 on mobile games, wiping out her family’s life savings https://t.co/50gT83f1qX

— Insider News (@InsiderNews) June 7, 2023