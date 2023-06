Fegyveresek támadtak két rendőrőrsre Vietnamban, többeket megöltek

A Dak Lak tartományban elkövetett lövöldözésekkel kapcsolatban máris hat embert őrizetbe vettek, többeket pedig keresnek – tájékoztatott az ország közbiztonsági tárcája.

A hatóságok nem árulták el az áldozatok pontos számát, a helyi rendőrség pedig egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Az ország középső felföldjén több etnikai kisebbség él, néhány közösség pedig régóta vitában áll a vezetéssel a többi között a földtulajdonnal kapcsolatos jogok miatt. Míg több közösség önrendelkezésért harcol, egyes csoportok a térség függetlensége mellett kardoskodnak.

Vietnam arrests 6 for attacking police headquarters in Central Highlands https://t.co/h5ZuUOBH4o … and hunting for others for attacking two police headquarters in the Central Highlands province of Dak Lak, killing some officers and civilians.

