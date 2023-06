Az oroszok kamikaze-drónokkal támadják az ukránok nyugati tankjait

A korábban legyőzhetetlennek hitt nyugati tankok egymás után semmisülnek meg, vagy válnak használhatatlanná az ukrán offenzívában. Sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyeken orosz drónokkal vagy páncéltörő rakétákkal lövik ki a Leopárd harckocsikat. De nem csak az ukránok szenvednek súlyos veszteségeket, hanem az oroszok is. Szakértők szerint, ha sikertelen lesz az ukrán ellentámadás, az a háború elhúzódásához fog vezetni.

Újabb három ukrán Leopárd kettes harckocsit ért találat Orihiv térségében. Nemrég jelentek meg a felvételek, amelyeken az látszik, hogy orosz kamikaze-drónok támadnak a nyugati tankokra.

A három tankból kettő elhagyatottnak tűnik. Vélhetően azért semmisítették meg, hogy az ukrán később se tudják használni azokat.

Az oroszok filléres drónokkal hajtották végre a támadást, ezért nem tudni, hogy az mennyire volt hatékony. Szakértők szerint egy-egy ilyen becsapódást elviselhetnek ugyan a tankok, de végzetes is lehet számukra.

Egy másik Leopard viszont biztosan megsemmisült. A harckocsit ugyanis a lőszertárolónál érte rakétatalálat, ami át is ütötte a páncélzatot. Először füst ömlött, majd a lángok is kicsaptak a réseken. A személyzet nem hagyta el a járművet.

Egyre több olyan – független szakértők által is hitelesített – felvétel jelenik meg, amelyeken az Ukrajnába küldött nyugati csúcstechnika szétlőtt maradványai látszanak. A csatatereket elborítják a kiégett tankok, a páncélos csapatszállítók és a könnyűjárművek. Mindenhol roncsok, füst és halottak.

Meg nem erősített források szerint az elmúlt napokban az ukránok 945 katonát, 33 harckocsit, 28 gyalogsági-, és 38 páncélozott harcjárművet vesztettek.

A nyugati tankok és páncélosok elvesztése már rövidtávon is gondot okozhat az ukrán ellentámadásban. Elemzők szerint Oroszországnak – a korábbi hírekkel szemben – több ezer harckocsija van tartalékban, felfuttatta a hadiipari termelést és kémműholdakat is fellőtt, amelyekkel a teljes harcteret megfigyeli. Vagyis az ukrán offenzíva elveszítheti a meglepetés erejét, ami végzetes is lehet.

Kijevi politikusok hónapokig beszéltek elsöprő támadásról, amivel csak fokozták az elvárásokat az ukrán hadsereggel szemben – erről az Alapjogokért Központ tanácsadója beszélt az M1-en. Horváth József kiemelte: ha az ukránok nem érik el céljaikat és nem vágják el a Krím szárazföldi összeköttetését, akkor a háború elhúzódik.

„Az oroszok folytatni fogják ezt a felőrlő stratégiájukat, ami úgy tűnik, hogy az utóbbi hónapokban bevált. Tehát itt az anyagháborúnak leszünk a tanúi és azt kell mondani, hogy ebben az anyagháborúban az oroszoknak jelentős tartalékai vannak, míg az ukránok kimondottan a nyugati segítséggel egyfajta lélegeztetőgépen vannak tartva. A kérdés, hogy ez meddig lesz elég”

– fogalmazott a szakértő.

Közben megjelentek a háború vámszedői is. Nyugati hírszerzői forrásokra hivatkozva az M1-nek nyilatkozó szakértő azt állítja: a nyugati fegyverszállítmányok 30 százaléka el sem jut a frontra, hanem a világ más válságövezeteiben tűnik fel, a hadurak hadseregeiben.

Kiemelt kép: Kiégett páncélozott harci jármű roncsa Makarivban, Ukrajnában. (Fotó: MTI/EPA)