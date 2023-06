Agyonlőttek egy 15 éves fiút, többen megsebesültek a stockholmi migránsnegyedben, a rendőrség autós üldözés után fogta el a lövöldözőket

Egy 15 éves fiú meghalt, többen pedig súlyosan megsebesültek egy szombat esti lövöldözésben Svédországban. Az eset Stockholm egyik, főként migránsok lakta külvárosában történt. A lövöldözés után a két feltételezett, 20 év körüli elkövető elmenekült, a rendőrség utakat zárt le, és helikoptereket is bevetett az elfogásukra. Ez végül egy autós üldözés során sikerült is. Az utóbbi években Svédországban megszaporodtak a migráns háttérű bandák közötti véres bűncselekmények. Idén már 144 lövöldözés volt a skandináv országban, ebből 52 a fővárosban történt.

Egy férfi fekszik a földön. Körülötte többen is azt nézik: mi történt vele – ez látszik azon a rövid videón, amit az internetre töltöttek fel. Nem sokkal később kiderült: egy 15 éves fiút halálosan megsebesítettek az elkövetők, de meglőttek egy másik 15 gyereket is.

A svéd lapok beszámolói szerint kórházba szállítottak továbbá egy 40 év körüli nőt és egy 60 év körüli férfit is, egyiküket súlyos állapotban vitték be. Őket is meglőhették a fegyveresek.

Stockholm mellett, Farsta központjában nyitottak tüzet az elkövetők, automata gépfegyverekből. Lőttek mindenre: a környező épületekbe és a buszmegálló oldalába is golyók fúródtak.

Stockholm déli városrészét a helyiek a bűnbandák központjának tartják: a drogkereskedelem és az illegális fegyverkereskedés mellett ebben a városrészben lakik a legtöbb legális vagy illegális bevándorló.

Egy szemtanú videóra vette, amikor a rendőrök megállították a feltételezett elkövetőket egy piros sportkocsiban. A lövöldözés után ugyanis elmenekültek, kisebb üldözés után fogták el őket az egyik autópálya kijáratánál. Két 20 év körüli fiatalt vettek őrizetbe, őket gyanúsítják a gyilkossággal.

40 bűnbanda állhat a stockholmi véres erőszakhullám mögött

– erről ír az egyik legnagyobb svéd lap. Szerintük 1077 ember lehet a tagja annak a maffiahálózatnak, amely évek óta rettegésben tartja a svéd fővárost. Családok, idősek, gyerekek és nők is lehetnek a bandatagok között.

Svédországban idén már 144 lövöldözés volt. Ebből minden harmadik Stockholmban volt.

