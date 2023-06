Több civil meghalt vagy megsebesült az al-Shabaab terrorszervezet támadásában Mogadishuban

A szélsőségesek és a biztonsági erők között péntek este tört ki, és hat órán át folyt a tűzpárbaj a mogadishui Pearl Beach szállodában.

A támadást két öngyilkos merénylő indította el azzal, hogy a hotel bejáratánál felrobbantották magukat. A hatóságok összesen hét szélsőségessel végeztek tűzpárbajban.

Az épületből nyolcvannégy embert sikerült sértetlenül kimenekíteni, köztük gyerekeket, nőket és időseket.

At least 9 people were killed & 10 others injured in an attack at a beach hotel in #Mogadishu, the Somalia’s police confirmed

Police said that security forces ended a 7-hour siege at Pearl Beach Hotel located inside Lido Beach after killing all the 7 al-Shabaab fighters involved… pic.twitter.com/Wwou0bK1Rv

