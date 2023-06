Összeütközött két utasszállító repülőgép

A háromezer méter hosszú, A jelű futópályát két óra múlva újra üzembe helyezték.

A gurulóúton történt incidensben senki sem sérült meg, de a helyszínen készült fotók szerint az egyik gép szárnyvégében kár keletkezett.

According to Tokyo Airport Office of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, around 11:00am on the 10th, 2 planes of Thai Airways and EVA Air may have collided at Haneda Airport, and 1 of the runways was closed. A live camera captured the footage at the time https://t.co/I4pibBsHyB

