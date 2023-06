Kánikula miatt aggódnak Berlinben, hőhullám és 46 fok sújtja az iraki Bászrát

Ebben az időszakban szokatlanul magasnak számító, 30 Celsius-fokos hőség van Berlinben. A német fővárosban az előrejelzések szerint a hétvégén tovább melegszik az idő. Korai hőhullám sújtja Bászrát is: csütörtökön a napközbeni csúcshőmérséklet elérte a 46 Celsius-fokot az iraki városban. A helyzetet súlyosbítják gyakori áramkimaradások is: nem működnek a klímaberendezések, amelyek így nem képesek enyhíteni a tikkasztó meleget.

Sor alakult ki Berlin egyik legnépszerűbb strandjának bejáratánál pénteken. A Wannsee-tó partján kialakított homokos plázs szinte zsúfolásig megtelt fürdőzőkkel, akik így próbálták elviselhetőbbé tenni a júniusban még szokatlan hőséget.

„Szerintem júniushoz képest nagyon meleg van! 30 fok, és már minden kiszáradt. Jó, hogy Münchenben, ahol én élek, egy kicsit zöldebb minden. De még ott is örülünk, ha esik az eső. Valahol vicces, mert régen bosszankodtunk, ha esett az eső, most meg fordítva” – mondta az egyik strandoló.

Özönlenek az emberek a hűsölést nyújtó, árnyékos parkokba. Megteltek a kültéri sportpályák és vizes játszóterek is, a fagylalt pedig nagyon fogy a német fővárosban, ahol pénteken a hőmérséklet elérte a 30 Celsius-fokot, a hétvégén pedig az előrejelzések szerint meg is haladhatja.

Ezt egy kicsit nyugtalanító, mert az elmúlt években különösen északon és Brandenburgban talajvízhiány volt – vélekedett egy berlini diák.

Az emberek aggodalommal figyelik a szokatlanul magas hőmérsékletet, mivel a kevés csapadék és a forróság miatt Berlin növényzete már szinte teljesen kiszáradt.

A meteorológusok nagyon meleg nyárra és rendkívüli szárazságra figyelmeztetnek.

Akár 32 fokos hőmérsékletre is számíthatunk, különösen nyugaton, a Rajna mentén. És természetesen továbbra is nagyon száraz lesz az idő helyenként.

Ez azt jelenti, hogy megnő az erdőtüzek és az aszályos helyzetek kockázata

– nyilatkozta a német meteorológiai szolgálat offenbachi részlegének szóvivője, aki arról is beszélt, hogy a szárazság nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a hajózásban is gondot okozhat, mert számítani lehet a folyók vízszintjének drasztikus csökkenésére. Berlinben, a főváros körül elterülő Brandenburgban és Németország északkeleti régiójának nagy részén az előző évekhez hasonlóan az idei nyár is súlyosan aszályosnak ígérkezik: ezen a vidéken április vége óta nem volt számottevő csapadék.

A Közel-Keleten is problémát okoz a szokatlanul meleg időjárás.

Egy hajóról ugrálnak a vízbe a gyerekek Bászrában: a perzselő hőség elől az emberek a dél-iraki várost átszelő folyó, a Shatt Al Arab partjára menekültek, mert ott elviselhetőbb az időjárás. „Magas a hőmérséklet, ezért elhozzuk a gyerekeket, hogy élvezzék és szórakozzanak itt” – nyilatkozta egy bászrai férfi.

A másfél milliós kikötővárosban csütörtökön a hőmérséklet elérte a 46 fokot, ráadásul az előrejelzések szerint a következő napokban még feljebb csúszik a hőmérő higanyszála. A helyzetet nehezítik a gyakori áramkimaradások, ezért a légkondicionáló berendezések sem működnek. Az állami áramszolgáltató ugyanis évek óta nem bírja kielégíteni a forrósággal járó fokozott terhelést.

„Nagy a forróság (…) és nincs áram. Úgy értem, hogy óráról órára folyamatosan ki-be kapcsolják” – mondta egy másik bászrai férfi.

A régióban az utóbbi években számos hőmérsékletrekord megdőlt: tavaly augusztusban csaknem 53 fokos forróság sújtotta Irak fő olajkitermelő központját. Az extrém hőség miatt 2022 nyarán az ország több tartományban rendkívüli szabadságra küldték az állami alkalmazottakat. Irak éghajlata a nyári hónapokban évről évre egyre tikkasztóbb és élhetetlenebb:

az ENSZ szerint a klímaváltozásnak leginkább kitett országnak számít a Közel-Keleten. A helyzetet tovább rontja a folyamatos csapadékhiány.

Kiemelt kép: egy hajóról ugrálnak a vízbe a gyerekek Bászrában (forrás: M1)