Csak napokkal a baleset után vették észre a hátsó ülésen heverő holttestet

Roncstelepre szállított autóban találták meg egy wisconsini tinédzser holttestét, négy nappal az autóbaleset után.

Teen’s body found in car four days after it was towed from crash site https://t.co/8Ng92po8cd pic.twitter.com/yYp1YiYV12

— New York Post (@nypost) June 7, 2023