Japán szigorít a menekültügyi törvényeken

Elfogadta pénteken a japán parlament azt a vitatott menekültügyi törvényjavaslatot, mely korlátozza a beadható menedékkérelmek számát és elutasítás esetén lehetővé teszi a kitoloncolást is.

Míg a módosítás előtt a kérelmet akárhányszor be lehetett adni, az elbírálások ideje alatt pedig a kérelmező az országban maradhatott, az új törvény a kérelmek számát háromban maximálja, s amennyiben mindhármat elutasítják, a kérelmezőt kitoloncolják.

Szaitó Ken igazságügyi miniszter azt mondta, a módosítás „védi azokat, akik védelemre szorulnak, ám szigorúan eljár azokkal szemben, akik megszegik a szabályokat”. Hozzátette: korábban sokan visszaéltek a jogszabályokkal azért, hogy elkerüljék a kiutasítást, még akkor is, ha nem üldöztetés vagy veszély elől menekültek.

A Kisida Fumio miniszterelnök vezette Liberális Demokrata Párt (LDP) részéről kiemelték azt is, hogy

az új szabályozás értelmében javítanának a kérelmezők orvosi ellátásán és szállásuk minőségén az elbírálás idejére.

A jogszabálymódosítás ellen több parlamenti képviselő, emberi jogi ügyvéd és ellenzéki aktivista is felszólalt. A héten tiltakozást tartott az országos ügyvédi kamara is, kiemelve: elfogadhatatlan olyan országokba visszatoloncolni embereket – még abban az esetben is, ha a kiutasítandók szerepelnek a bűnügyi nyilvántartásban -, ahol az életük és a szabadságuk veszélyben foroghat.

A módosítást több ellenzéki képviselő is bírálta, csütörtökön pedig kisebb verekedés is kitört miatta a parlamentben, a képviselők ugyanis igyekeztek megakadályozni a javaslatról tartott szavazást.

A jelentős kormánypárti többséggel bíró törvényhozás mindazonáltal elfogadta a módosításokat.

Tavaly Tokió mintegy 12 500 menedékkérelemből 202-t hagyott jóvá, és további 1760 embernek engedélyezte a letelepedést „humanitárius alapon”. Emellett 2400, Ukrajnából menekülő is engedélyt kapott arra, hogy Japánban maradjon.