Atomfegyverekkel kapcsolatban tett bejelentést Putyin

„Minden a terv szerint halad a legérzékenyebb kérdésekben, amelyekben Önnel megállapodtunk. Mint tudja, július 7-8-án befejezzük a megfelelő létesítmények előkészítését. És azonnal megkezdjük a vonatkozó fegyvertípusoknak az Önök területén történő telepítésével kapcsolatos tevékenységet – hangsúlyozta Putyin.

Putin met with Lukashenko today. The Russian president said that the deployment of Russian nuclear weapons in Belarus will take place as soon as the facilities are ready – probably on July 7-8

Source: TASS pic.twitter.com/S7rOBeRdFr

— Belsat in English (@Belsat_Eng) June 9, 2023