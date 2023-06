Megrázó felvételen, ahogy a babakocsiban ülő gyermekre támad a szír késelő

A rendőrség elfogta a férfit, egy menekültstátusszal rendelkező szíriai állampolgárt. A megtámadott gyermekek három év alattiak.

A BFM hírtelevízióban megszólaló szemtanúk elmondták: reggel háromnegyed 10-kor egy üvöltözve rohanó férfire lettek figyelmesek az Annecy-tó mentén húzódó parkban, aki egyszer csak késsel rátámadt babakocsiban lévő gyerekekre, majd egy közbeavatkozó felnőttet is megsértett, végül a helyszínre érkező rendőrökre támadt, akik előállították. A támadás közben a késelő nem mondott semmit.

A Twitteren terjed a videó, ami a megrázó esetről készülhetett: a felvételeken jól látszik, ahogy a támadó a játszótér mellett sétál késsel a kezében, majd egy őt megállítani próbáló hátizsákos férfit kikerülve beugrik az elkerített játszótérre és többször rátámad egy babakocsi mellett álló anyukára és a kocsiban ülő gyermekekre.

Egy másik felvételen már a menekülés pillanatai láthatóak:

#Breaking: Update – Video footage reportedly taken minutes after the terror stabbing attack in #Annecy, #France, showing you the Syrian suspect running away after being chased by locals, while people scream for help in the background for the children that had been stabbed. pic.twitter.com/WufuLkgMkf

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 8, 2023