Még a babakocsiban ülő kisgyerekre is késsel rontott a szír migráns – sokkban Franciaország

A rendőrség elfogta a férfit, egy menekültstátusszal rendelkező szíriai állampolgárt.

A megtámadott gyermekek három év alattiak.

A BFM hírtelevízióban megszólaló szemtanúk elmondták: délelőtt háromnegyed 10-kor egy üvöltözve rohanó férfira lettek figyelmesek az Annecy-tó mentén húzódó parkban, aki egyszer csak késsel rátámadt a babakocsiban lévő gyerekekre, majd egy közbeavatkozó felnőttet is megsértett, végül a helyszínre érkező rendőrökre támadt, akik előállították. A támadás közben a késelő nem mondott semmit.

A megszúrt gyerekek közül kettő állapota életveszélyes – közölték az AFP-vel rendőrségi források.

A támadó a BFM hírtelevízió értesülése szerint Svédországban megadott menekültstátusszal rendelkező, 1991-ben született szíriai állampolgár, nem volt korábban dolga a rendőrséggel, nem szerepel a titkosszolgálati nyilvántartásokban.

Bár a terrorelhárítási ügyészség is vizsgálja a történeteket, egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a támadást, a bűnügyi rendőrség végzi a nyomozást.

Emmanuel Macron államfő a Twitteren gyáva támadásnak minősítette a késelést, amelynek következtében gyerekek és egy felnőtt élet és halál között van.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023