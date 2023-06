Köntösének övével fojtotta meg férjét a zavarodott nő

2021. december 13-án kora reggel a 63 éves peterborough-i Lorraine Smith azzal hívta fel a cambridgeshire-i rendőrséget, hogy a férje elhunyt, haláláért pedig valószínűleg ő tehető felelőssé.

„Meghalt, és a teste három napig feküdt a házban. Azt hiszem, én voltam az” – mondta a nő a telefonba.

Lorraine Smith, 64 of Peterborough, was sentenced to a hospital order today for manslaughter by reason of diminished responsibility after pleading guilty to strangling her husband with his dressing gown cord in their kitchen in 2021 whilst suffering from severe mental illness. pic.twitter.com/lVBFsc2plY

