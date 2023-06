Ismét kitört Hawaii legnagyobb vulkánja

A Hawaii Vulkánmegfigyelő Intézet munkatársai a Nagy Sziget Nemzeti Parkban található tűzhányó csúcsán lévő webkamerák felvételein izzást észleltek csütörtökön, ami arra utal, hogy a tűzhányó elkezdett működni. A kitörés előtt az intézet arról számolt be, hogy a kutatók fokozódó földmozgások és a talaj deformációjának elváltozásait észlelték kedd este.

„Jelenleg nem látjuk aktivitás jeleit a hasadékövezetben” – mondta Mike Zoeller, a megfigyelőintézet geológusa. „Nincs okunk arra számítani, hogy olyan kitörés kezdődjön, amely a szigeten élő lakosságot lávafolyammal veszélyeztetné”. A kutató azt is elmondta, hogy a láva a csúcson lévő kalderában maradt tehát még mindig van elég hely ahhoz, hogy további láva kiáramlást hozzon létre anélkül, hogy veszélyeztetné a közeli házakat vagy az infrastruktúrát.

BREAKING: #Kilauea is erupting on the Big Island of #Hawaii.

The eruption began at 4:44 a.m. HST.

Sulfur dioxide and water vapor spewed from the volcano are reacting to produce vog, or volcanic smog, which can have adverse health effects. Volcanologists still assessing risks. pic.twitter.com/TnAyS6qZbS

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) June 7, 2023