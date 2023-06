Elkezdődhetett az ukrán ellentámadás?

Tisztviselők bejelentése szerint Ukrajna elkezdte régóta várt ellentámadását Oroszország ellen, melyről az ABC News és a Washington Post is beszámolt. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az ukrán ellentámadás hírét egyszerű álhírnek nevezte.

Nyugati tisztviselők a múlt héten azt mondták, az elmúlt napokban jól képzett ukrán csapatok gyülekeztek a frontvonalak közelében lévő stratégiai helyeken. Két ukrán tisztviselő – köztük egy Volodimir Zelenszkij elnökhöz közel álló forrás – megerősítette az ABC Newsnak, hogy az ukrán ellentámadás aktív szakasza folyamatban van.

Hozzátették, hogy az ellentámadásnak már napok óta látni lehetett jeleit, hiszen az Institute for the Study of War amerikai agytröszt is arról írt hétfő óta jelentéseiben, hogy az ukrán és az orosz tisztviselők is jeleit adták az ukrán offenzíva elindulásának.

Az elmúlt órákban azonban jelentős fejlemények történtek. A portál szerint több híradás is arról számolt be, hogy Délkelet-Ukrajnában, az ukrajnai Zaporizzsja nagyvárostól délre komoly harcok kezdődtek.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök cáfolta az ukrán ellentámadást

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az ukrán ellentámadás hírét egyszerű álhírnek nevezte. „Három nap alatt mintegy három tucat előre nyomuló ukrán harckocsit és 120 vagy 130 gyalogsági harcjárművet semmisítettek meg az oroszok, és ami a legszörnyűbb, több mint 2100 ukrán vesztette életét” – fogalmazott az elnök a TASZSZ hírügynökség értesülései szerint, továbbá hozzátette:

„Ez az eredménye ennek az ellentámadási kísérletnek. Nos, én mindig is ezt mondtam, az ellentámadás puszta dezinformáció. Nincs ellentámadás, és nem is lehet, de ha lenne is, akkor pedig itt az eredménye.”

Ukrán áttörési kísérlet hiúsult meg Zaporizzsjában

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter csütörtökön a tárca Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy ukrán fegyveres erők mintegy 1500 katonával és 150 páncélozott járművel megkísérelték áttörni az orosz fegyveres erők védelmét Zaporizzsja irányában, de kudarcot vallottak.

Sojgu szerint az ukrán 47. gépesített dandár közép-európai idő szerint hajnali fél egykor indította a támadást. Mint mondta, az orosz erők ezt időben észlelték, és megelőző csapást mértek a másik félre tüzérségi, légi és páncéltörő fegyverekkel, és mind a négy irányban megállították az ellenséget.

A beszámoló szerint az ukrán hadsereg 30 harckocsi, 11 gyalogsági harcjármű és mintegy 350 ember elvesztése után visszavonult. Sojgu hangsúlyozta, hogy a kifejezetten az áttörésre kiképzett ukrán tartalékok nem teljesítették a feladatukat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/LIBKOS)