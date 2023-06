„Tényleg vigyáz rám!” – elhunyt feleségének köszönheti lottónyereményét a látássérült férfi

„Ez egy igazi csoda! Tényleg vigyáz rám” – mesélte feleségéről a 77 éves Alan Mizon, aki nemrég 370 ezer fontot (több mint 158 millió forintot) nyert a lottón. A chelmsfordi veterán katona már azt is tudja, mi lesz az első dolga a nyereménnyel.

A férfi felesége, Diana 2020 júliusában hosszantartó súlyos betegség után, éppen a születésnapján hunyt el. Férjével 53 évig éltek boldog házasságban.

“FLIPPIN’ ECK!” – Alan has late wife Di to thank for his Postcode Millions win today after she signed him up with their postcode of 50 years – CM1 7RT.

“It’s a miracle! She’d be out of this world, sorted me out with a ticket. She was always looking out for me.”

