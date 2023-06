Szikláról lökte le a turistát a feldühödött kecske

Bár az állat nem tűnik annyira félelmetesnek, párzási időszakukban veszélyessé válhat.

Helyi beszámolók szerint a feldühödött kecske az egyik 64 éves holland nőt lelökte a szikláról, majd a két másik turistára is rátámadt. Egyiküket olyan súlyosan megsebesítette, hogy eszméletét vesztette – írja a Daily Mail.

