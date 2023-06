Elhunyt Picasso múzsája

A tüdő- és szívproblémákkal küzdő festőnő, aki évtizedek óta New Yorkban élt, a Mount Sinai West kórházban halt meg kedden – közölte Gilot lánya, Aurelia Engel, aki „rendkívül tehetséges” festőnek nevezte Picasso egykori múzsáját.

Francoise Gilot 1921. november 26-án látta meg a napvilágot Neuilly-sur-Seine-ben. Első litográfiáit a párizsi Atelier Mourlot-ban készítette, egyedüli nőként abban a műhelyben, amelyben a 20. század első felének nagy mesterei, köztük Picasso, Léger, Matisse, Miró, Chagall, Giacometti is dolgoztak.

Picassóval 1943-ban találkozott először, 1946-tól élt egy fedél alatt a nála 40 évvel idősebb katalán festővel dél-franciaországi házukban. Picassótól, akivel tíz évig tartott a kapcsolata, két gyermeke született, Claude és Paloma.

A festőpár útjai 1953-ban szétváltak. Gilot lassan kiérlelte saját festői stílusát, színpadi díszletet és jelmezeket is tervezett. A rajz és a papírmunkák is segítették őt abban, hogy amennyire lehetett, kivonja magát Picasso művészi hatása alól.

Francoise Gilot lett „az egyetlen nő, aki elhagyta Picassót”, ami a következő évtizedben erősen rányomta a bélyegét életére és pályafutására is, Picasso ugyanis igyekezett teljesen ellehetetleníteni egykori szerelme érvényesülését.

A hatvanas évekre Gilot egyre inkább elengedte a szigorú vonalvezetést, formái lágyultak, líraibbá váltak. Ekkor készült egyik legnagyobb szabású műcsoportja, a Labirintus-sorozat is, amelyben az őt ért traumákat is igyekezett feldolgozni.

Idővel egyre fontosabbak lettek számára a színek is, Keleti város I-II. című képei Matisse színkezelésének hatását mutatják, ám közben a fekete és a fehér erős kontrasztjára építő tusrajzokat is alkotott az ekkorra az Egyesült Államokba költöző festő.

Thank you dearest Françoise Gilot for all the insights, love and wisdom you brought into my life — from all the invaluable help you gave me when I was researching my biography of Picasso and your stunning illustrations of my book on The Gods of Greece to so many conversations… pic.twitter.com/Fe8htlNPob

— Arianna Huffington (@ariannahuff) June 6, 2023