Azt hitte, bérgyilkost rendelhet az interneten, hogy megöljön egy 7 éves gyereket

A 17 éves fiú indítéka nem ismert, a hírek szerint a „munkaajánlatot” és a célpont személyes adatait egy internetes oldalra töltötte fel, abban a hitben, hogy kapcsolatba léphet a leendő megbízottjával.

A vádlott által valósnak hitt oldal azonban nem volt valós. Eredetileg még 2005-ben hozták létre, hogy egy kiberbiztonsági startup céget reklámozzanak, a vállalkozás viszont sosem indult el – olvasható az iowai Storm Lake rendőrségének hétfőn kiadott közleményében.

A teenager in western Iowa was arrested and charged last week with solicitation to commit murder after allegedly attempting to hire a hitman to kill a 7-year-old child. https://t.co/kwc3bPF2k8

— CBS News (@CBSNews) June 7, 2023