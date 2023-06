Harmincéves csúcson volt az ukrán gát felrobbantása előtt a tározó vízszintje, a katasztrófának generációkon át tartó hatásai lehetnek

Több ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, és ökológiai katasztrófát idézett elő Dél-Ukrajnában a Dnyipro folyón lévő nagy vízerőművi gát összeomlása. A hirado.hu-nak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint az oroszoknak és az ukránoknak is lehetett oka a Nova Kahovka-i vízi erőmű gátjának felrobbantására.

A légi felvételeken látható, ahogy a gátból hiányzik egy széles középső rész, mögötte pedig óriási mennyiségű víz ömlik a folyó felé. A víz útja mentén fekvő városokat pedig szinte teljesen elöntötte, komplett házakat sodort el.

A Herszon régió kormányzója, Oleksandr Prokudin szerint mintegy 16 000 ember tartózkodik a „kritikus zónában” a folyó ukrán ellenőrzés alatt álló jobb partján. Továbbá elmondta azt is, hogy az embereket a Herszon városától magasabban fekvő körzetekbe buszokkal evakuálják, majd vonattal Mikolajivba és más ukrán városokba, köztük Odesszába, Kropivnyickijbe és Kijevbe, ahol menedéket kapnak.

A katasztrófának generációkon át tartó káros hatásai lesznek, kezdve az azonnali lehetséges emberáldozatoktól egészen az otthonaikat és gazdaságaikat elhagyni kényszerülő több ezer emberig. Ráadásul

a gát felrobbantásával járó áradásoknak várhatóan katasztrofális hatással lesz a régió ökológiájára is.

Emellett a gát felrobbantása megfosztja Ukrajnát a vízenergia-termelés hosszú távú kapacitásától. A tározó elvesztése veszélyezteti a Herszon és Zaporizzsja régiók, valamint a Krím vízellátását, és hosszú távon hatással van a 200 kilométerrel feljebb lévő Zaporizzsja atomerőműre.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy májusban több hírportál is arról számolt be, hogy a tározó vízszintje 30 éves csúcsot ért el, mivel az orosz megszállók a szakértők szerint viszonylag kevés zsilipet tartottak nyitva.

Egy ilyen katasztrófa korábbi modellezése szerint két súlyos mellékhatás is előfordulhat: a tározó lefolyása miatt a folyásirányban lévő

Zaporizzsjai atomerőmű nem juthat hűtővíz, és a Krím vízellátása is súlyosan károsodhat.

A szakértő szerint mindkét félnek lehetett oka a gát megsemmisítésére

Mindkét félnek lehetett oka a Nova Kahovka-i vízi erőmű gátjának felrobbantására a hirado.hu-nak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint, de Horváth József azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egy elszabadult egység vagy egy olyan csapat hajtotta végre az akciót, amely tudatosan akarja eszkalálni a helyzetet. Az Alapjogokért Központ munkatársa arra is válaszolt, hogy az elmúlt napok ukrán támadásai már a nagy ellenoffenzíva első felvonását jelentik-e.

Horváth József szerint az ukránok ezzel az akcióval gátolhatták az orosz kézen lévő zaporizzsjai erőmű működtetését, ráadásul a robbantás az oroszok ellenőrizte Krím vízellátásában is zavarokat okozhat.

Hozzátette: ugyanakkor az oroszok részéről sem kizárt, hogy érdekükben állt egy ilyen támadás, hiszen – azon túl, hogy számukra milyen károkat okoz – az általuk ősszel feladott Herszont is fenyegeti az erőmű megsérülése.

Horváth József a lapunknak adott interjúban megjegyezte, hogy bár „pillanatnyilag messze vagyunk attól, hogy tisztán lássunk”, a robbantással kapcsolatban több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt, melyekről bővebben ide kattintva olvashat.

