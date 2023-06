Fontos gát robbant fel Ukrajnában, veszélybe került a Krím félsziget és a zaporizzsjai atomerőmű vízellátása

Találat érte a Nova Kahovka-i vízierőmű gátját Dél-Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló részén, ami áradásokhoz vezetett a térségben. A háborús felek egymást vádolják, a területen megkezdték az evakuálást.

A közösségi médiában közzétett, nem hitelesített videókon heves robbanások sorozata volt látható a kakhovkai gát környékén. További felvételeken a gát maradványain keresztül hömpölygő víz látható.

Oh. Um. Yeah. The dam is gone. pic.twitter.com/C6Thq5ZBrb — The Intel Crab (@IntelCrab) June 6, 2023

A 30 méter magas és 3,2 km hosszú gátat, amely többek közt a 2014-ben Oroszország által annektált Krím félsziget és a szintén orosz fennhatóság alatt álló zaporizzsjai atomerőmű vízellátását biztosítja, 1956-ban építették a Dnyipro folyón, a Kakhovka vízerőmű részeként.

Ok now we have confirmation pic.twitter.com/nrkctOcjsg — ayden (@squatsons) June 6, 2023

Orosz tisztviselők szerint a lerombolt gát egyelőre nem jelent veszélyt Európa legnagyobb atomerőművére. A létesítmény a víztározóból kapja a hűtővizet.

A gát felrobbantásával a háborús felek egymást vádolják.

„A Kahovka gátat az orosz megszálló erők robbantották fel” – közölte az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága kedden a Facebook-oldalán.

Kapcsolódó tartalom

Orosz hírügynökségek azt jelentették, a gát átszakadt és a víz elöntötte a környéket.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Huszonkétezer ember lehet veszélyben

Az orosz ellenőrzésű Herszon régióban 14 településen legalább 22 ezer embert fenyeget árvízveszély a ma reggeli gáttámadás miatt – közölte a régió Moszkva által kinevezett kormányzója.

Hozzátette, a gát közelében megkezdődött az evakuálás, és a víz öt órán belül eléri a kritikus szintet.

A vízszint a gát körül öt métert emelkedett, és több folyásirányban lévő sziget már teljesen víz alá került – jelentette a RIA orosz állami hírügynökség a helyi hatóságokra hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnök állítása szerint akár 80 települést is veszélyben lehet.

Kapcsolódó tartalom

Zelenszkij összehívta a védelmi tanácsot

A történtek következtében az ukrán elnök rendkívüli ülésre hívta össze a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot.

„Orosz terroristák. A Nova Kahovka-i vízerőmű gátjának lerombolása csak megerősíti az egész világ számára, hogy ki kell űzni őket az ukrán föld minden szegletéből” – írta az ukrán elnök a közösségi média oldalán.

A károkról készült felvételeket megosztva hozzátette: „Egyetlen métert sem szabad nekik hagyni, mert minden métert a terrorra használnak. Csak Ukrajna győzelme fogja visszaadni a biztonságot. És ez a győzelem el fog jönni. A terroristák nem fogják tudni megállítani Ukrajnát sem vízzel, sem rakétákkal, sem mással”.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

Forrás: Reuters, Sky News

A kiemelt kép illusztráció.