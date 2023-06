Videón, ahogy egy kínai hadihajó veszélyesen megközelít egy amerikai rombolót a Tajvani-szorosban

Az amerikai közlés szerint a Chung-Hoon amerikai romboló és a Montreal kanadai fregatt szombaton „rutinszerű áthaladást hajtott végre” a szoroson, amikor egy kínai hajó váratlanul átvonult az amerikai jármű előtt, alig 137 méterre tőle.

Az amerikai haditengerészet által közzétett videofelvételen az látszik, hogy egy kínai hadihajó áthalad a Chung-Hoon ösvényén, nyugodt vizeken. A Chung-Hoon nem változtatott irányt.

A videó tanúsága szerint angol nyelven rádióüzenetet is küldtek az amerikai hajónak, a „hajózás szabadságának korlátozására tett kísérletekre” figyelmeztetve.

The US Navy releases video of what it called an ‘unsafe interaction’ in the Taiwan Strait, in which a Chinese warship crossed in front of a US destroyer in the sensitive waterway https://t.co/h54ObjqIXV pic.twitter.com/K4gbnpnIjv

— Reuters (@Reuters) June 5, 2023