Török békefenntartók érkeztek Koszovóba

A török tárca hétfői hivatalosan is megerősítette, hogy a 65. gépesített gyalogdandár-parancsnoksághoz tartozó kommandós zászlóalj első konvoja megérkezett Koszovóba. Korábbi információkból arra lehet következtetni, hogy összesen mintegy 500 török katonával egészülnek ki a nemzetközi erők.

A NATO múlt kedden jelentette be, hogy megerősíti haderejét a térségben. A KFOR jelenleg csaknem 3800 katonából áll, közülük mintegy 350 érkezett Törökországból.

A további csapatok küldésére vonatkozó kérelem a NATO nápolyi összhaderőnemi parancsnokságától érkezett.

🇹🇷🇽🇰 Turkey begins the deployment of the special operations battalion to Kosovo at NATO’s request. pic.twitter.com/Nr0RMdaiIA

— kos_data (@kos_data) June 4, 2023