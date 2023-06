Nem hagyta abba a sírást, kegyetlen dolgot tett három hónapos kislányával az apa

A 23 éves Damion Comagert és a 20 éves Ivana Paolozzit kedden tartóztatta le a New York-i rendőrség.

A férfi beismerő vallomást tett, a rendőröknek elmondta, hogy május 14-én egyedül volt otthon három hónapos kislányukkal, akit többször is erőteljesen megrázott, mert nem akarta abbahagyni a sírást. A férfi később elaludt, majd amikor felébredt, a kislány már nem élt.

Damion Comager, who is charged with murdering his three-month-old daughter found dead in the woods, has apologised after his own father reported him to the police.

