Egyre erősödnek a béketárgyalásokat sürgető hangok

Orbán Viktor: Magyarország nem áll háborúban Oroszországgal, és nem is fog

Meg kell védeni a munkahelyeket, meg kell védeni a nyugdíjak értékét, és meg kell védeni a családokat is – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő kitért arra is, hogy hazánk nem áll háborúban Oroszországgal, és amíg a jelenlegi jobboldali kormány vezeti hazánkat, addig nem is fog.