A Dame lovagi előnév viselésére jogosult Jacinda Ardern volt új-zélandi miniszterelnök, akinek az egyik legmagasabb új-zélandi állami kitüntetést adományozta adományozta III. Károly brit király a csendes-óceáni szigetország államfőjeként.

A lovagi cím női megfelelőjének odaítélést a 42 éves munkáspárti politikus a válságos időkben (a koronavírus-járvány, a christchuchi mecsetek elleni szélsőjobboldali terrortámadás, a White-szigeti vulkánkitörés idején) miniszterelnökként tanúsított helytállásával érdemelte ki az indoklás szerint. Chris Hipkins jelenlegi miniszterelnök szerint elődjének kellett megküzdenie a legnagyobb kihívásokkal, amelyek a modern időkben érték Új-Zélandot.

A fiatal politikusnőnek kormányfőként egyszerre több súlyos válsággal is meg kellett küzdenie, és azok kezelésével világszerte elismerést vívott ki.

A pandémia kitörésekor Új-Zéland gyakorlatilag teljesen lezárt határait a külföldiek előtt, aminek eredményeként az egyik legalacsonyabb maradt a Covid okozta halálozás ráta a nyugati világban. A mecsetek elleni merényletek után megszigorította a fegyvertartási törvényt, és elérte, hogy az emberek 50 ezer lőfegyvert szolgáltassanak be. Ardernnek sikerült csökkentenie a gyermekszegénységet is.

Ardern, aki 2017-ben, 37 évesen lett miniszterelnök és idén januárban meglepetésszerűen távozott kormányfői posztjáról, a Dame Grand Companion titulust, az Order of New Zealand után a második legmagasabb új-zélandi kitüntetés, New Zealand Order of Merit legmagasabb fokozatát nyerte el.

Az Új-zélandi Érdemrendet, amelynek részét képezi a lovagi cím is, 1996-ban alapított II. Erzsébet új-zélandi államfőként. A Dame Grand Companion cím a legmagasabb az öt kitüntetési fokozat között. A kitüntetéseket június 5-én adják át, amikor Károly király születésnapját ünneplik Új-Zélandon. A kitüntetendő személyeket a mindenkori miniszterelnök választja ki, de a kitüntetési listát az uralkodó hagyja jóvá.

II. Erzsébet királynő tavalyi halála után a baloldal globális ikonjává vált munkáspárti miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte Új-Zéland még az ő életében köztársasággá válhat, ugyanakkor maga nem tett lépéseket ennek érdekében.