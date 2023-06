A belga kormány kérdőre vonja Ukrajnát a belga fegyverek oroszországi használatával kapcsolatban

A belga kormány kérdőre vonja Ukrajnát, azokkal a jelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Belgiumban gyártott fegyvereket használtak az orosz csapatok ellen, Oroszország határain belül – közölte hétfő Alexander de Croo szövetségi kormányfő a belga közmédiának adott nyilatkozatában.

A The Washington Post című amerikai napilap szombaton arról számolt be, hogy Moszkva-ellenes orosz milíciák, akik a múlt héten határon átnyúló támadást indítottak Ukrajnából az oroszországi Belgorod régióba, olyan fegyvereket vetettek be, amelyeket a többi között Belgiumban gyártottak és Ukrajnába szállítottak az ország védekezését segítendő. A The Washington Post szerint ezt fényképek is bizonyítják, és az amerikai hírszerzés is megerősítette az információt.

„Európa fegyvereket szállít Ukrajnának, azzal a feltétellel, hogy kizárólag ukrán területen használhatják fel őket, hogy védekezzenek az orosz erők ellen. Szigorú kontrollt vezettünk be azért, hogy ez így is történjen” – hangsúlyozta a belga miniszterelnök.

De Croo nem tért ki arra, hogy milyen következményekkel jár, ha a jelentések megerősítést nyernek. „Nem szabad elébe menni a dolgoknak, de nagyon fontos hogy kivizsgáljuk ezeket a nagyon komoly állításokat” – tette hozzá.

Ludivine Dedonder belga védelmi miniszter a belga közmédiának elmondta, hogy hivatala felveszi a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal. Hangsúlyozta: az ukrán fegyveres erőknek szállított haditechnikai eszközök célja, hogy támogassák őket az orosz agresszióval szemben. Mint mondta, az egyes szállítmányokat kísérő dokumentumok is megerősítik, hogy a fegyvereket csak Ukrajna hivatalos védelmi erői között lehet szétosztani, hacsak Belgium nem ad kivételt.

Belgium tavaly március óta már több ezer az FN Borstal belga hadipari cég által gyártott fegyvert szállított Ukrajnának.