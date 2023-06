Tengerbe zuhant észak-koreai rakétaroncsokat keres a dél-koreai haditengerészet

A Yonhap dél-koreai hírügynökség vasárnapi közlése szerint egy roncsdarab kiemelését a nap folyamán meg kellett szakítani a rossz időjárási körülmények miatt. Mindazonáltal a haditengerészet azon fáradozik, hogy felhozza a felszínre a mintegy 30 méter hosszú Csollima-1 elnevezésű hordozórakéta 15 méter hosszú darabját.

A haditengerészet szombaton a tengeri kutató-mentő egysége mélytengeri búvárjait is bevetette, hogy nagy szakítószilárdságú köteleket rögzítsenek a tengerfenéken, 75 méteres mélységben lévő roncshoz. A közlés szerint a műveletet az időjárási körülményektől függően hétfőn folytatják.

South Korea’s JCS has released images of debris from North Korea’s SLV or known as the “Chollima-1”.

I wouldn’t rule out that the salvage operation started not long after it splashed “West” of South Korea. pic.twitter.com/jHjn0BbYLo

