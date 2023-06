Önmagát támadta hátba az USA a Kína ellen indított csipháborúval?

Ha Kína nem vásárolhat amerikai beszállítóktól, akkor rá lesz kényszerítve, hogy önellátó legyen, és az ázsiai óriás piacának elvesztése sem kellemes a technológiai vállalatoknak.

„Az amerikai kormány decemberben 36 kínai céget tett feketelistára: az úgynevezett Entity-listán szereplő vállalatok nem vásárolhatnak technológiát és alkatrészeket amerikai beszállítóktól, csak ha engedélyt kérnek rá, amelyet nem könnyű megszerezni” – emlékeztetett cikkében a Világgazdaság honlapja, a VG.hu.

A gazdasági hírportál azt írta,

a szakértők megosztottak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az intézkedések milyen hatással lehetnek Peking fejlődésére.

Egy részük úgy véli, hogy hogy a távol-keleti ország fejlődését évekkel fogják visszavetni.

A VG.hu azonban hozzátette, nem mindenki látja így. Az Nvidia vezetője szerint például Washington saját technológiai iparának okoz kárt kárt.

Ha ugyanis Kína nem vásárolhat az Egyesült Államoktól, akkor kénytelen lesz gyártani a szükséges mikrocsipeket.

Kína ráadásul fontos piaca a technológiai szektornak, ezért jelentősen csökken az iparág vállalatainak bevétele.

„Dél-Korea is hasonló kritikákat fogalmazott meg, valamint az amerikai csipszövetség is közölte: az intézkedésekkel a nyugati cégek fontos piacot veszíthetnek. Peking elítélte a lépéseket és májusban megtiltotta a kínai cégeknek, hogy a Micron termékeit vásárolják, de más ellenlépést még nem jelentett be. Az még kérdés mit hoz a jövő a az amerikai-kínai csipháborúban, a felek ugyanis bármikor eláshatják a csatabárdot” – írta a gazdasági hírportál.

