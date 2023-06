Elhunyt a Petrocelli sorozat színésze

Május 11-én 92 éves korában elhunyt Barry Newman amerikai színész, aki a magyarok számára leginkább az itthon nagy sikerrel vetített Petrocelli című bűnügyi sorozat ügyvédjeként ismert – írja felesége közlése nyomán a The Hollywood Reporter.

Newman eredetileg antropológusként végzett, később beíratkozott egy színésziskolába. Eleinte kizárólag színházban játszott, csak később került a filmvászonra.

Az igazán nagy sikert a Száguldás a semmibe (The Vanishing Point, 1971) című filmben nyújtott alakítása hozta el számára, röviddel ezután megkapta az ügyvéd főszerepét a Petrocelli sorozatban, amely pályája csúcsát jelentette.

Később több bűnügyi sorozatban is feltűnt, David Caruso mellett szerepelt New York rendőrei című sorozatban, valamint az Angela Lansbury nevével fémjelzett Gyilkos sorokban is.

