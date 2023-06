Az egész hétvégét Erdélyben töltötte a brit uralkodó. A királlyal több alkalommal is találkozhattak a helybeliek, akiket lenyűgöz az uralkodó közvetlensége. A M1 riportjában megszólalt Ibolya néni is, aki nagyon örült, hogy kezet foghatott a királlyal. III. Károlyt ráadásul a helyiek meg is vendégelték, igazi erdélyi csemegéket kóstolhatott.