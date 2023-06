Altorjai Anita: Nagy sikerrel zárult a Duna-nap

Nagy sikerrel zárult a Duna-napok programsorozat, nagyon jó volt magyarnak lenni Torockón – mondta Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója vasárnap az MTI-nek.

A vezérigazgató kiemelte: az volt az elképzelés, hogy idén először ne csak az anyaországbeliek találkozzanak az erdélyi magyarsággal, hanem háromnapos programmá bővítik az eredetileg másfél napos rendezvényt, és így a Kárpát-medencében élő valamennyi magyarlakta terület képviseltetheti magát.

Altorjai Anita úgy fogalmazott: nagy öröm volt találkozni kárpátaljaiakkal, vajdaságiakkal, Horvátországból érkezőkkel, de jöttek vendégek Szerbiából és más külhoni magyar területekről is. A programokat is bővítették, figyeltek arra is, hogy kétszáz évvel ezelőtt született Petőfi Sándor, és Torockón is megünnepelték a nagy költőt.

A vezérigazgató értékelése szerint nagy sikert arattak a koncertek és a most először megrendezett főzőverseny. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, felejthetetlen élményekkel gazdagodtak – mondta.

„Jó volt Torockón három napig beszélgetni, együtt énekelni, egymás szemébe nézni, és azt érezni, hogy – bármilyen határok választanak is el bennünket – mi magyarok összetartozunk” – mondta Altorjai Anita.

A Duna-napot 2014 óta tartják meg a június 4-i nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó hétvégén az Europa Nostra-díjas Torockón. A Duna-nap célja, hogy a magyarlakta vidékekről érkező művészek előadásaival, koncertjeivel, gyermekeknek és felnőtteknek szóló programokkal erősítsék a nemzeti összetartozás érzését. Az anyaországból, Délvidékről, Őrvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkező fellépőknek köszönhetően a Duna-nap programjaira ellátogatók részesei lehettek az ősi kultúra, a hagyomány és a modern világ találkozásának.

Kiemelt kép: Csák János kulturális és innovációs miniszter és Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Duna-nap megnyitóján Torockón. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)