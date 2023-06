Orbán Viktor Törökországba utazik

Az újraválasztott török államfő beiktatási ceremóniájára délután az elnöki palotában kerül sor, majd Recep Tayyip Erdogan ünnepi vacsorán látja vendégül világ minden tájáról érkezett állami vezetőket – ismertette Havasi Bertalan.

Hozzátette: a miniszterelnök nagyon fontosnak tartotta, hogy eleget tegyen Erdogan elnök meghívásának, mert az ő választási győzelme Magyarország és Európa biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú fejlemény.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023