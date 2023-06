Legalább ketten meghaltak az ukrán rakétatámadásban Belgorod régióban

„Reggel óta az ukrán fegyveres erők tűz alatt tartják Sebekino körzet településeit” – írta Telegram-üzenetében Gladkov. Közölte, hogy a rakéták magánterületen csapódtak be Valujki határváros közelében.

A Reuters két, a dpa hat sebesültről számolt be. A sérültek között két gyermek is van.

At least 2 people killed and 6 injured following shelling in Belgorod, governor says

Vyacheslav Gladkov said in a Telegram post that the people killed were in the yards of their homes when the attack came. pic.twitter.com/XuU4UatsWe

