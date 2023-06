Sokkoló látványt mutatnak a drónfelvételek a vonatbalesetről

Már több mint 280 halottja és ezer sérültje van a pénteki indiai vonatbalesetnek. A hatalmas katasztrófa pontos okait még vizsgálják, de annyit már tudni lehet, hogy egy személyszállító vonat kisiklott, egy másik, szemből érkező szerelvény pedig nekihajtott a felborult, utasokkal teli vagonoknak. A mentési munkálatok egy napja tartanak. A hatóságok ma délután azt közölték, hogy már nincsenek túlélők a roncsok között, csak a további holttestek keresik. A mostani volt az utóbbi két évtized legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége Indiában – hangzott el az M1 Híradójában.

Sokkoló látványt mutatnak a nappali drónfelvételek az indiai vonatbalesetről. Ekkor derült ki, hogy nem is kettő, hanem három vonat érintett a katasztrófában. A szerencsétlenség helyi idő szerint péntek este 7 óra körül történt kelet-indiai Orisza államban, amikor a Kolkatából Csennaiba tartó személyvonat kisiklott, és nekiütközött egy álló teherszerelvénynek. Az ütközéstől egy harmadik vágányra borult a személyvonat több kocsija is. Ezekbe rohant bele az ellenkező irányból érkező szerelvény, amely szintén kisiklott. A hatalmas baleset oka egyelőre is tisztázatlan, de a kormány magas szintű vizsgálatot rendelt el.

A tragédia helyszínére először a környező falvak lakói érkeztek. Ők kezdték meg a mentést. Puszta kézzel feszítették szét az ajtókat, ablakokat, hogy elérjék azokat, akik bennragadtak.

„A piacon voltam, amikor hatalmas, robbanásszerű hangot hallottam. Azonnal idejöttem. Láttam, hogy két vonat kisiklott. Annyi embert próbáltam kihúzni a roncsok közül, ahányat csak bírtam” – mondta egy szemtanú.

Valamivel később kiterjedt kutató-mentő akció indult, amelyben több száz tűzoltó és rendőr, valamint mentőkutyák is részt vettek. Többszáz orvos és nővér érkezett a helyszínre, a mentőalakulatok munkájába a hadsereg is bekapcsolódott.

Az egymásnak ütközött, szétroncsolódott és felborult vasúti kocsik közül rengeteg sérültet emeltek ki. Többen végtagjaikat is elvesztették a súlyos balesetben.

Olyan sokan szorultak segítségre, hogy a hatóságok úgy döntöttek, nem mentőautókkal, hanem buszokkal szállítják őket a kórházakba.

„Ebben a pillanatban a mentés a legfontosabb. Még mindig nagyon súlyos sérülteket emelünk ki a vagonokból. Őket kórházba szállítjuk, és felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal. Most ez az elsődleges feladatunk” – mondta Ashwini Vaishnaw vasútügyi miniszter.

Balaszor, 2023. június 3. Mentők a helyszínen 2023. június 3-án, miután az előző este kisiklott egy személyszállító vonat, egy szemből érkező másik pedig ráborult a vagonjaira a kelet-indiai Orissza állam Balaszor körzetében. Fotó: MTI/AP/Rafik Makbúl

Orisza kormányzója a tragédia helyszínén köszönte meg az emberek áldozatos munkáját.

„Köszönetet kell mondanom mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy embereket mentsen” – mondta Naveen Patnaik és bejelentette, hogy a 44 millió lakosú államban szombatra gyásznapot hirdettek.

A katasztrófa helyszínére ellátogatott az indiai miniszterelnök is. Narendra Modit a mentőosztagok vezetői tájékoztatták arról, hogy mit tettek eddig és milyen feladat vár még rájuk.

A kormányfő ellátogatott az egyik kórházba, ahol a sérültekkel is váltott néhány szót. Időközben a kormány bejelentette, hogy

kártérítés címén az áldozatok családjai egymillió rúpiát, átszámítva több mint négymillió forintot kapnak, de a sérültek is számíthatnak támogatásra.

A baleset egész Indiát megrázta, és ismét rámutatott az ázsiai ország vasúti hálózatának korszerűtlenségére. A világ legnépesebb államában naponta több mint 13 millióan utaznak vonattal, ám a sínek és a szerelvények rendkívül elavultak. Az ország történetének legsúlyosabb vonatbalesete 1981-ben történt. Akkor egy hídról zuhant le a folyóba egy vonat. A szerencsétlenségben 800-an meghaltak.

A kiemelt képen az indiai vonatbaleset utáni mentési munkálatai láthatók. (Fotó: MTI/AP/Arabinda Mahapatra)