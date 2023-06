Zelenszkij elrendelte Ukrajna összes óvóhelyének felülvizsgálatát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken újabb haditanácsülést hívott össze, amelyen elrendelte az ország összes óvóhelyének felülvizsgálatát – tájékoztatott maga az államfő a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Zelenszkij – mint írta – kemény választ adott arra, hogy emberek halnak meg óvóhelyeken. Utasította emiatt a stratégiai iparágak miniszterét, hogy végezzen teljes ellenőrzést Kijev összes óvóhelyként működő létesítményében, és tíz napon belül tegyen jelentést. Ihor Klimenko belügyminisztert pedig arra utasította, hogy Ukrajna egész területén végezze el az ellenőrzést.

Kapcsolódó tartalom

Ezenkívül a haditanács megvitatta az ukrán légvédelem jelenlegi állapotát, az orosz fenyegetések visszaszorításának szükségességét, a fejlesztési lehetőségeket, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásokat, a partnerektől származó segélyeket és Ukrajna saját termelését. Az ülésen a résztvevők áttekintették a frontvonalakon kialakult helyzetet, és meghallgattak egy titkosszolgálati jelentést azokról az országokról, amelyek nemcsak a szankciók megkerülésével, hanem a rakéták és drónok gyártásának növelésével is segítenek Oroszországnak a háborúban. Zelenszkij közölte, hogy a megfelelő döntések előkészítése folyamatban van.

Az ukrán elnök Alar Karis észt államfővel pénteken Kijevben tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: az ukrán ellentámadás eredménye az ukrán területek felszabadítása kell, hogy legyen, és amikor ez megtörténik, az „kézzelfogható” lesz.

„Ez nem egy film, nehéz megmondani, hogyan fogjátok látni az ellentámadást. A lényeg az, hogy Oroszország látja, és nem csak látja, hanem érzi is. És főleg azokról a csapatokról beszélek, amelyek területeinket megszállták” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy a háború miatt Ukrajna még nem lehet tagja a NATO-nak. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Ukrajnára vonatkozó biztonsági garanciákról egyértelműen ki kell jelenteni, hogy azok az ország NATO-csatlakozásáig érvényesek.

Kapcsolódó tartalom

Ivan Fedorov, a dél-kelet-ukrajnai Zaporizzsja megye orosz megszállás alá került részében lévő Melitopol polgármestere a Telegramon arról számolt be, hogy pénteken az ukrán erők csapást mértek az orosz kézen lévő Bergyanszk kikötőjére. Az előzetes információk szerint a támadás következtében orosz hajók hagyták el a kikötőt. Bergyanszk városi katonai közigazgatásának vezetője, Viktorija Halicina megerősítette, hogy az ukrán erők eltalálták az oroszok állásait. A katonai adminisztráció azt is hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint olyan orosz hajók indultak el kifelé a kikötőből, amelyek nemrégiben érkeztek be, hogy „lopott ukrán gabonát és fémet” szállítsanak ki Ukrajnából.