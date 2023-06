Nyert az iskolai tombolán, később jött rá, hogy megütötte a főnyereményt

Kerry Carty hatéves kislánya iskolabálján 50 pennyért (körülbelül 200 forint) vásárolt tombolaszelvényt, amellyel egy üveg vörösbort nyert ajándékba.

A nő először csupán arra gondolt, hogy a nedű tökéletesen passzol majd egy későbbi vacsora mellé, másnap azonban kíváncsiságból az interneten rákeresett a bor fajtájára.

Mum left gobsmacked at value of wine she won with 50p ticket at school tombola https://t.co/1etdJxMQCA pic.twitter.com/7AtinK0dFv

— Mirror Parents (@MirrorParents) May 29, 2023