Kisiklott, majd egy szemből érkező tehervonattal ütközött egy személyvonat, legalább ötvenen meghaltak

A Coromandel Express Kolkatából az ország délkeleti partján fekvő Csennaiba tartott, amikor kisiklott és a párhuzamosan futó sínekre borult. Az ellentétes irányban közlekedő vágányon azonban egy tehervonat közlekedett, amely nem tudott időben megállni, így ezen szerelvénynek is több kocsija kisiklott.

#BREAKING : Rail Minister, Ashwini Vaishnaw Rushing to the site , borded flight for Delhi and connecting flight from Delhi to Odisa.#TrainAccident #coromandelexpress #Odisha #TRAIN #trainaccident #accident #CoromandelExpress #IndianRailways #railway #BreakingNews #BREAKING_NEWS… pic.twitter.com/nGu6Sr0iAO

— upuknews (@upuknews1) June 2, 2023