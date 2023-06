A harmadikról repült ki a hűtőszekrény, a rendőrök azonnal tudták, mi lapul benne

A nürnbergi rendőrség szerdán házkutatásra érkezett egy lakásba, ahol az ott tartózkodó 28 és 46 éves férfi, valamint egy 34 éves nő megpróbálkozott egy kábítószerrel teli hűtőszekrény eltüntetésével.

Egészen pontosan úgy, hogy az ablakon át ledobták a harmadik emeletről, így a belső udvaron landolt. Mivel azonban a lakásból erős marihuánaszag áradt, a rendőröknek nem volt nehéz dolguk a feltárni a csapat illegális bizniszét.

In Germany, suspects threw a fridge loaded with drugs out their apartment window as police tried to gain entry. https://t.co/Igseu8SqjY

— DW News (@dwnews) May 31, 2023