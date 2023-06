Rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők több német városban

Rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők Németországban több városban szerda este rögtönzött demonstrációkon, amelyeket egy szélsőbaloldali aktivistára kirótt börtönbüntetés miatt tartottak.

Az elítélt Lina E. – akinek teljes nevét a személyiségi jogok védelméről rendelkező jogszabályok miatt nem használják a német közszolgálati médiában – mellett számos nagyvárosban tartottak szolidaritási tüntetéseket. Több is zavargásba torkollt. Brémában palackokkal és kövekkel dobálták meg a rendőröket, Lipcsében pirotechnikai eszközökkel is, és barikádokat is emeltek. Három rendőr megsebesült. Kölnben két rendőr sebesült meg az összecsapásokban. A német szélsőbaloldali szubkultúra jelképes alakjai között számon tartott nő mellett a többi között Berlinben és Hamburgban is tüntettek.

A laza szerveződésű mozgalom szombatra nagyszabású demonstrációt szervez Lipcsében. Külföldről is várnak tüntetőket. Az „X. nap” (Tag X) nevű megmozdulással „az antifasizmus kriminalizációja” ellen kívánnak tiltakozni. A Szászország tartományi nagyváros rendőrsége az utóbbi évek legnagyobb szabású műveletére készül, péntektől vasárnapig más tartományokból és a szövetségi rendőrségtől érkező egységek támogatásával igyekeznek megakadályozni a tüntetésre szólító felhívások alapján valószínűsített erőszakos akciókat.

Lina E.-t a szászországi tartományi felsőbíróság öt év három hónap szabadságvesztésre ítélte a 2018-2020-as időszakban az általa és három vádlott-társa által neonácinak tekintett emberek ellen egyebek között paprikaspray és botok használatával végrehajtott támadások miatt. A Szászországban és a szomszédos Türingia tartományban elkövetett bűncselekményekben 13 ember sebesült meg. A drezdai bíróság ítélete nem jogerős.

Lina E. 2020 óta előzetes letartóztatásban volt, büntetése nagy részét így már letöltötte. A hátralévő időszak letöltését jogerős ítélet kihirdetéséig felfüggesztették, és a 28 éves nőt egy sor korlátozó szabály mellett szabadlábra helyezték. Így például hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen, csak hatósági engedéllyel változtathat lakóhelyet, útlevelét és személyi igazolványát pedig letétbe kell helyeznie a rendőrségénél. Társait két év öt hónap és három év három hónap közötti szabadságvesztésre ítélték.