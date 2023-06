Ragasztószalaggal kötözött egy diákot az üléshez a buszsofőr

Egy pennsylvaniai buszsofőrt azzal vádolnak, hogy ragasztószalaggal az üléshez kötözött egy tízéves Down-szindrómás fiút az iskolabuszon Upper Darbyben.

Bus driver accused of using duct tape to restrain 10-year-old boy with Down syndrome https://t.co/4ur82w7yTq pic.twitter.com/eeJrrJiSyZ

— New York Post (@nypost) May 31, 2023