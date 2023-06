A kút mélyén találták meg a napköziből eltűnt kétéves kislányt

A kis Vienna Rose Irwinért édesanyja ment az Ontario állambeli Cobourgban lévő Watch Me Grow napközibe. Amikor Claire megérkezett, a személyzet akkor vette észre, hogy a kétéves nincs az épületben, a gyermeket azonnal elkezdték keresni.

‘Sweetest’ toddler missing from daycare found dead down a well https://t.co/5BqnJlLuJx pic.twitter.com/B8tg9QRkBD

— New York Post (@nypost) May 30, 2023