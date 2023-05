Megcsillant a remény – mégis életben lehetnek a dzsungelbe zuhant repülőről eltűnt gyerekek

A kutatócsapat újabb bizonyítékokat talált, amik arra utalnak, hogy még életben lehetnek azok a gyerekek, akik egy repülőgéppel zuhantak le a kolumbiai dzsungelben.

Mint az már ismert, május elsején lezuhant egy Cessna 206-os repülőgép fedélzetén hét utassal az Amazonas tartománybeli Araracuara és a Guaviare tartománybeli San José del Guaviare városa között a dzsungelben. A repülőgép roncsait, valamint a pilóta, az anya és egy vezető holttestét kedden megtalálták, de a gyerekek – egy 13, 9 és 4 éves gyermek, illetve a 11 hónapos csecsemő – eltűntek. A repülőgép utasai az őslakos uitoto közösség tagjai voltak. Az uitotók Kolumbia délkeleti és Peru északi részén élő őslakos nép.

