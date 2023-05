Nem Rose-é: ritka ékszert találtak a Titanic roncsainál

A Magellan brit mélytengeri térképészeti cég a napokban közzétett egy válogatást digitális felvételekből, amelyek a Titanic hajóroncsát eddig soha nem látott részletességgel mutatják be.

A cég közölte, hogy az aranyláncon egy nagyon ritka, már kihalt faj, egy óriásfogú cápa fogazatából készített medál is lóg.

„Amit sokan nem tudnak, az az, hogy a Titanic két részből áll, és a két rész között van egy hatalmas, nyolc négyzetkilométeres törmelékmező” – mondta Richard Parkinson, a Magellan vezérigazgatója.

„A csapat olyan részletességgel térképezte fel ezt a területet, hogy a legapróbb részletek is kivehetőek legyenek” – tette hozzá Richard Parkinson.

