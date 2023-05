Nem kérnek a vásárlók a csecsemőknek és kisgyerekeknek készült LMBTQ-témájú ruhakollekcióból

A termékekről készült képek végigsöpörtek az interneten, a különböző közösségimédia-felületeken a felhasználók szót emeltek az ellen, hogy a Kohl’s ráerőlteti az LMBTQ-ideológiát a fiatalokra – számolt be a Magyar Nemzet.

Többen a cég bojkottjára szólítottak fel.

A Kohl’s egyébként évek óta kiáll az LMBTQ-közösségek mellett, ez ugyanakkor nem mindenkinek tetszik. A Kohl’s Corporation részvényei csak az elmúlt egy évben több mint ötven százalékot zuhantak. A közelmúltban több nagy amerikai vállalat is jelentős piaci részesedés veszteséget szenvedett el, miután LMBTQ-témákat és influenszereket népszerűsítő termékeket forgalmazott a gyerekeknek.

Alig két héttel ezelőtt a Target amerikai üzletlánc került a viták középpontjába, miután a vásárlók felháborodtak a gyermekeknek készített Pride árucikk-kollekció miatt. Az üzletekben kapható termékek között olyan egyrészes fürdőruhák szerepelnek, amelyek extra ágyékfedésűek, valamint olyan bögrék, amelyeken az áll, hogy „genderfluid”, „azaz nemek közötti átjárhatóság”.

A Target egyik bennfentese a Fox News Digitalnak elmondta, hogy sok helyen, főként a déli vidéki területeken, áthelyezték vagy felszámolták a Pride-részlegeket, hogy elkerüljék azokat a visszhangokat, amelyeket a Bud Light kapott az elmúlt hetekben, miután egy transznemű influenszert használt fel egy promóciós kampányban.

A Target piaci részesedése a Dow Jones Market Data Group adatai szerint 12,6 százalékkal csökkent a botrány kirobbanása óta. Ez csaknem tízmilliárd dolláros veszteséget jelent a vállalatnak.

Kohls’s with the PRIDE BABY clothes… stop targeting children it’s gross. #BoycottTarget was the beginning here’s another to add to the list. #PrideMonth pic.twitter.com/amEZ2x6a4g

— MORGONN (@morgonnm) May 29, 2023